Si hay una celeb que no le teme a tomar riesgos con la inmensa gama de tintes y cortes para el cabello esa es Blanca Suárez. La hemos visto con una melena larga y lisa de tonos castaños, mechas californianas con sutiles reflejos en las puntas y hasta con un bob de tonalidad blondie.

Esta it girl española marca tendencia con su melena y te contamos dos de sus arriesgadas elecciones: el blondie platinado y su apuesta por los tonos rojizos. Toma nota que te daremos algunas recomendaciones si decides apostar por alguna de estas opciones.

Comenzamos con el rubio platinado

Hemos visto a la joven actriz llevar una melena rubia con diferentes largos y cortes. Pero no cabe duda de que sorprendió con ese nuevo look del que no se había atrevido antes. El rubio platino definitivamente es un paso muy arriesgado y a Blanca sencillamente le luce espectacular.

Son pocas las celebs que se han decido por este cambio radical y no es para menos. Debes tener en cuenta que su mantenimiento no es fácil y si no preguntémosle a Kim Kardashian, que solo duró semanas con este tono y admitió en su cuenta de Instagram que “ser rubia es un trabajo a tiempo completo".

Esta apuesta requiere mucho más que simplemente repasarse las raíces. Para obtener este tono tu cabello debe someterse a varios procesos de decoloración por lo que los riesgos de deshidratación, que tienda a quebrarse y que se vea sin brillo estarán al acecho a pesar de que te encante el resultado final.

Todo lo que apliques a tu cabello luego de convertirte en una blondie platino debe ayudarte a hidratarlo. Para lavarlo, puedes usar el Shampoo Ultimate Remedy, de Shu Uemura (29$) que contiene infusión de loto y ceramida para nutrir y acondicionar. También puedes optar por L'Huile, de Leonor Greyl ($59). Si lo aplicas sobre el cabello seco, te ofrecerá protección de los rayos solares para evitar que tu tono se aclare o coloque amarillento y si lo haces antes del shampoo su efecto será para hidratar y suavizar tu melena.

Es el turno del brunette rojizo

Aún no estábamos acostumbrados a su melena platino cuando la intérprete de Julia Medina en la aclamada serie El Internado, cambió su hair color al castaño rojizo, y al igual que Cara Delevigne, la actriz se ha decidido por este tono de toque otoñal para dejar atrás el blondie platino.

Este color además de ser sensual y lleno de brillo, requiere muchas y especiales atenciones para lograr mantenerlo matizado. Utiliza Shampoo para cabello teñido como el L'Oreal Elvive Colour Protect Shampoo with UV Filter ($11), una excelente opción porque los rayos del sol tienden a aclarar y a resecar tu cabello. De hecho, una práctica necesaria es que utilices gorras y sombreros en un día soleado en la playa o piscina -y notamos que Blanca los usa-. ¡Ah! y sobre las piscinas ¡Cuidado con el cloro! que es capaz de modificar el color de tu cabello teñido con gran facilidad.

Hidrata tu melena para que se vea saludable, puedes optar por mascarillas naturales como la elaborada a base de plátano. Solo basta con tomar uno, triturarlo y mezclarlo con dos cucharadas de aceite de oliva. Luego deberás aplicarlo por todo tu cabello (desde la raíz hasta las puntas) y dejar actuar por 15 minutos. ¡Enjuaga y listo! Puedes optar por este tratamiento una vez por semana.

Blanca Suarez merece más que un aplauso por sus arriesgados cambios de look. Si decides atreverte y lucir algunos de los hair colors de la celeb no te olvides de esta máxima: sea cual sea la tonalidad, aplicar tinte a tu cabello merece un cuidado especial basado en la hidratación. Cumple esta norma y atrévete con sus propuestas ¿Con cuál te quedas?