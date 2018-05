Para lucir una mirada intensa no es suficiente con maquillar tus ojos con los colores y acabados de moda, y eso parece saberlo muy bien la actriz mexicana Aracely Arámbula, quien no duda en hacer de sus cejas, el marco perfecto para complementar sus beauty looks.

¿Cómo lo logra? Se trata de la novedosa técnica del microblading, un beauty trend al que ya se han sumado otras celebrities como Danna Paola y Renata Notni. Si quieres saber en qué consiste esta opción de pigmentación de cejas para sumarte a la tendencia, aquí te lo contamos.

Esta técnica debe ser realizada por especialistas, pues se trata de un maquillaje semipermanente que literalmente tatuará tus cejas, pero con el procedimiento de ‘pelo a pelo’, consiguiendo unas very natural eyebrows y dejando atrás el anticuado efecto tatoo que proporcionaba una mirada rígida, para crear un diseño más natural que será visible durante al menos un año. Los pigmentos utilizados durante su aplicación son inorgánicos con base mineral y son hipoalergénicos para evitar posibles reacciones alérgicas.

Si te has decidido a lucir nueva mirada, entonces pídele al profesional que diseñe tu nuevas eyebrows teniendo en cuenta el efecto que desees obtener. El especialista analizará otros aspectos de mucha importancia como el tono de la piel, la resistencia a la luz de los pigmentos utilizados, los hábitos de exposición al sol del cliente y el color del cabello, para que el resultado sea lo más natural posible. Recuerda que una vez finalizado el procedimiento puede ser necesario hacer algún retoque para perfeccionar la pigmentación lograda.

Y aunque muchas de las decisiones serán tomadas por el profesional que te atienda, tú también podrás intervenir a la hora de seleccionar el color con el que quieras marcarlas. Lo que se aconseja es elegir un tono similar, o incluso uno superior, al de tu cabello natural, sobre todo porque al término del primer mes, habrán perdido un poco de color, cuando eso ocurra tienes dos opciones: si te gustan dejarlas así, o retocarlas para conseguir el resultado deseado.

El microblading es la opción perfecta para crear unas cejas que se vean más tupidas, siempre rellenas, y con la forma ideal para crear armonía visual en todo el conjunto facial. Además, podrás olvídarte de marcarlas cada día. ¿Ya te has decidido a presumir de unas cejas perfectas?