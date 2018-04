Aunque le gusta seguir las tendencias, prefiere crearlas. Y eso es lo que ha vuelto a hacer Kim Kardashian durante sus últimas vacaciones en las Islas Turcas. Pero no hablamos de los bikinis que mostraban sus espectaculares curvas, sino de un detalle beauty que, de ninguna manera, podía pasar inadvertido ante nuestros ojos en las mencionadas fotos. ¿Adivinas cuál es?

Así es, Kim Kardashian combinó prácticamente todos sus looks con un llamativo esmalte de uñas en amarillo neón. Una tendencia de belleza -la de los colores neón- que se ha hecho popular en las últimas ediciones de Coachella, y otros festivales de música, tanto en maquillaje, como en manicuras o cabello; y que ahora la socialité ha devuelto al front row de las tendencias estrella de la primavera. O mejor, del verano, porque este nail polish conseguirá, además de convertirte en toda una fashionista, ¡resaltar tu bronceado!

Creénos, funciona. Sigue este sencillo gesto de Kim y acentúa tu tan en pocos minutos. Puedes conseguir el tono Glowstick de Orly en su página web por $9,95. Pero no es la única opción a tu alcance; por un precio muy parecido también puedes encontrar el tono Sun-Kissed de China Glaze ($7,95), I just can't cope-acabana, de OPI ($10,50) o el tono #68 de Face Stockholm ($12).

Tono 'Glowstick' de Orly ($9,50)