Hace solo unos días visitó las oficinas de HOLA! USA en Manhattan y nos enamoró con su simpatía y dulzura. Karol Sevilla, protagonista de la serie Soy Luna nos habló de este bonito proyecto pero también de su príncipe azul y de sus trucos de belleza. La mexicana nos confesó que no puede vivir sin la crema hidratante (siempre lleva un bote en su mochila) y que sus básicos beauty también incluyen una base ligera de maquillaje, máscara de pestañas y labial. Pero, ¿quieres saber cuáles son sus favoritos?

Normalmente Karol trabaja con maquilladores profesionales -uno de sus habituales es Alejandro Vieytes quien, al igual que nosotros, ha visto siempre un enorme parecido en la joven artista y la supermodelo Gigi Hadid-, pero cuando no está grabando o cantando, también le gusta cuidarse y verse bien, aunque utiliza muchos menos productos. Entre ellos, los labiales de Sugar y, en particular, los lápices Matte as hell, con una superficie que recuerda precisamente al azúcar que les da nombre. Y, lo mejor de todo, ¡su precio! Copia el look de tu cantante favorita por $16,99.

'Matte as hell', tono 07 'Viola', de Sugar ($16,99)