Megan Fox tiene uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, y sus cejas se llevan gran parte del crédito. Claro, ya sabes que las cejas son el punto focal en el rostro, pero, ¿sabes cómo puedes lograr una mirada impactante como la de la actriz?

Al igual que ocurre con la ropa y los hairstyles, las cejas también van evolucionando y se adaptan a cada época. De hecho, han pasado por innumerables transformaciones que varían de acuerdo a las tendencias de moda, por ello debemos conocer los métodos adecuados para dar con el resultado deseado. En la actualidad, la tendencia es un look más 'natural'.

HACER CLIC EN LA IMAGEN PARA VER TODAS LAS FOTOS

En el caso de Megan, si bien sus cejas han pasado por varias etapas, ahora son consideradas unas de las más bellas entre las celebrities. La actriz ha logrado una transformación exitosa y pasó de tener unas cejas muy delgadas a unas bien pobladas y con una forma envidiable.

Los tres puntos

Para conseguir la forma ideal de tus cejas, es necesario determinar el comienzo, el punto más alto y el final de las cejas. Es importante que el comienzo y el final de la ceja estén más o menos a la misma altura para que no termines luciendo como una 'villana de cuentos de hadas' o con una mirada triste.

La ceja debe comenzar en la línea que va desde la aleta de la nariz hasta el lagrimal y terminar en la línea desde la aleta de la nariz hasta la comisura exterior del ojo. El punto más alto de la ceja se determina por la línea que va desde la aleta de la nariz hasta la pupila.

La forma de la ceja debe adaptarse a la forma del rostro. Si este es redondo, es recomendable que las cejas tengan un ángulo bien marcado, y si es más bien cuadrado, se recomienda un ángulo menos marcado. En cambio, si el rostro es alargado, la forma ideal es casi plana, con un poco de caída en el extremo. Para los rostros con forma de corazón, las cejas redondeadas son la mejor opción.

La más usada...

La opción más popular para depilar las cejas es la cera, la cual te recomendamos dejar en manos expertas para obtener los mejores resultados posibles. Más recientemente se ha vuelto a popularizar también la depilación con hilo o threading, una técnica milenaria originada en la India que es todo un arte. Esta es la opción ideal para ti si tienes la piel muy sensible o eres alérgica a la cera depilatoria.

Si tienes cejas poco pobladas, existen productos como el eyebrow serums como Shiseido Full Lash and Brow Serum ($35) o Ardell Brow & Lash Accelerator Treatment Gel ($5) y otros naturales como el aceite de ricino que pueden hacer que el vello vuelva a crecer. Si llevas meses con alguno de estos tratamientos y no obtienes ningún resultado, no pierdas las esperanzas, pues las técnicas alternativas como el microblading te ofrecen un resultado más inmediato y semipermanente.

Ahora, elige la técnica que más te convenga, acude a manos expertas y dale a tu rostro un look espectacular, para que tus cejas sean las protagonistas y luzcas como toda una celebrity.