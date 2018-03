Cuando vemos a las celebrities sobre la alfombra roja solemos pensar que sus looks son inalcanzables, pero no siempre es así. A veces basta con seguir algunos consejos de sus make up artists y estilistas para conseguir una gran cambio en nuestros propios outfits y beauty looks. Por ejemplo, a la hora de aplicar tu base de maquillaje. Sigue leyendo con atención porque es muy posible que estés utilizando las herramientas y técnicas de manera errónea. Pero, tranquila, aún estás a tiempo para lucir tu mejor cara y deslumbrar como las celebrities.

Instagram: @beyonce

¿Aplicas tu maquillaje con los dedos?, ¿con un brush?, ¿qué tipo de fórmula utilizas?... Hay muchas maneras de hacerlo y el resultado dependerá de cuál uses. A priori, las que te ayudan a conseguir un efecto más natural son las propias yemas de los dedos, porque al mismo tiempo que depositan el producto sobre la piel hacen que se funda con ella gracias al calor corporal; pero también las populares sponges. Si no las utilizas todavía, seguro que al menos las has visto en las redes sociales (o en casa de alguna amiga). La marca Beauty Blender fue la primera en lanzarlas, tienen forma de huevo y están disponibles en infinidad de colores y tamaños.

Este producto también es uno de los favoritos de los make up artists por adaptarse perfectamente a la piel de sus clientes y repartir el producto (en crema) de manera uniforme y sin excesos por todo el rostro y cuello. Pero antes de utilizarlos hay algo que deberías saber -posiblemente, el secreto para conseguir el resultado que quieres-: humedécelas antes de usarlas. De esta manera evitarás que la esponja absorba producto de más y se distribuirá mucho mejor sobre la piel.

Sir John, maquillador de Beyoncé también recomienda este gesto para trabajar la base de maquillaje sobre el rostro y, no hay más que ver lo fantástica que luce siempre la cantante para querer probarlo, ¿no crees! Yo te aseguro que merece la pena.