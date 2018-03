Es habitual pensar que las celebrities se han sometido a cirugías para mejorar su aspecto, aunque no siempre es así. Infiltraciones en los labios, aumento de pómulos, elevación de cejas o rinoplastías son las intervenciones más recurrentes al hablar de los posibles cambios en el rostro de cantantes, modelos o actrices. Pero, ¿que hay de cierto? ¿Se ha operado la nariz Bella Hadid?, ¿se ha retocado los labios Christina Aguilera?, ¿ha aumentado su pecho Kylie Jenner?... En la mayoría de casos -a pesar de lo evidente en muchos de ellos- estos rumores nunca llegan a confirmarse pero, otras veces, la revelación llega desde la propia celebridad. Y esto es lo que ha ocurrido con Tyra Banks.

El rumor de un posible retoque de su nariz ha perseguido a la modelo y presentadora durante años y, ahora, con el lanzamiento de sus memorias -Perfect is boring, un libro que ha escrito junto a su madre-, que sale a la venta el día 3 de abril, Banks ha querido zanjar el tema admitiendo que se sometió a una cirugía para modelar este rasgo de su rostro al comenzar su carrera: “Tenía huesos en mi nariz que crecían y molestaban. Podía respirar bien pero recurrí a la cirugía estética. ¡Lo admito! Pelo falso y me retoqué la nariz. Siento que tengo la responsabilidad de decir la verdad", confesó a People.

Así, la modelo pone punto y final a años de comentarios que, en algún momento, también afectaron a otras partes de su anatomía, como el busto, aunque parece en ese caso no resultaron ser reales. Banks tiene claro que la cirugía no es para todo el mundo pero añade: "Si te gustas, no te preocupes. Pero si te sientes insegura por algo... tengo una bolsa mágica de trucos de belleza para ser quien quieras ser. De maneral permanente o temporal, yo no juzgo (...) Arréglalo o presume de ello. Creo que las mujeres deberían poder hacer las dos cosas", añade.

En el libro, Banks también habla sobre su booty, su faceta de jefa y otras cosas que su "fierce mama", Carolyn London, le enseñó. Sobre estas líneas, una foto de Tyra Banks en 1990 cuando solo tenía 17 años, con un aspecto muy diferente al actual. ¿Será esta revelación de Tyra Banks el punto de partida para que otras celebrities hagan lo mismo?