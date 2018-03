¿Conoces o eres una de esas mujeres que desearían vivir su embarazo de manera simultánea con su best friend? Compartir antojos, sensaciones... ¡incluso ropa! Pero, ¿te imaginas cuánto mejor sería poder hacerlo con tu propia hermana? Eso es lo que les pasó a Kylie Jenner y Khloe Kardashian y, como ya han contado en alguna ocasión, las unió todavía más. Tanto que Khloe, que está a punto de dar la bienvenida a su primer bebé, compartió una tierna foto en Instagram donde hablaba de cuánto echaba de menos esos meses en los que ambas

Con el mensaje "I miss you", la mom-to-be recordaba este momento vivido con su hermana hace solo unos meses; mientras se prepara para dar la bienvenida a su primer bebé con Tristan Thompson. Pero, ¿cómo ha reaccionado Kylie? ¡Dicho y hecho! La mamá de Stormi -que con apenas dos meses ya nos ha robado el corazón con sus primeras fotos 'oficiales'- respondía con una imagen en la misma red social donde posa con un bathrobe blanco y su cabello rubio platino, el mismo color que luce Khloe desde hace algunos años.

Y, aunque se trata de una foto antigua, el caption que acompaña la imagen nos hace pensar que Kylie quizás esté pensando cambiar de look proximamente: "I think i was meant to be blonde 😏". ¿Tomará el relevo de su hermana Kim -que ha vuelto a su melena oscura tras varios meses luciendo un rubio casi blanco-?, ¿o será solo un truco para mantener la atención de sus seguidores en las redes sociales?. Lo cierto es que en sus últimas fotos, Kylie ha apostado por un maquillaje más ligero y natural y lleva su pelo oscuro. Pero, ¿por cuánto tiempo?