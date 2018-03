La gala de los Oscars 2018 fue su presentación 'oficial' para muchos y desde entonces todo el mundo quiere saber más de Eiza González. Sus próximos proyectos, su situación sentimental... y cómo no, sus claves de estilo y los secretos detrás de sus beauty looks. Y si el otro día te contábamos dónde conseguir el labial que lució la gran noche del cine y las extensiones para hacer crecer su short bob por arte de magia, hoy es el turno de sus pestañas. Hemos descubierto su truco -su producto favorito- para presumir de long and sexy eyelashes y lo mejor de todo es su precio, ¡menos de $10!