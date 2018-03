Una dieta saludable sin rechazar algunos "placeres culposos" de la gastronomía entra dentro de la fórmula de Melania Trump para lucir unas curvas de envidia a los 47 años. Ha confesado en varias entrevistas que “es bueno consentirse con antojos, siempre y cuando equilibres con alimentos saludables”.

No, no se trata de un error de tipeo. ¡Lo has leído muy bien! Puedes darte esos “gusticos” sin caer en excesos siempre y cuando no saques de tu dieta a los healthy foods. Entre sus normas inviolables, nunca pasa por alto desayunar. Cada mañana suele comer un rico plato de avena junto con uno de frutas variadas, un smoothie o batidos verdes ricos en nutrientes, vitaminas y antioxidantes.

Para los platos más fuertes, la first lady de los Estados Unidos prefiere las carnes blancas sobre las rojas, siendo el pescado a la plancha o el Chicken Parmigianino acompañado de una Coca-Cola ligth uno de sus favoritos. En cuanto a los aderezos de las ensaladas, ha revelado que le encantan las verduras orgánicas aliñadas en aceite de oliva y nueces. ¡De seguro una combinación sana y tentadora!

¿Y los antojos?

“No tengo un antojo específico. Si quiero comer algo, me gusta comer fruta o un poco de chocolate, porque creo que tu cuerpo también necesita de eso”, confesó Melania en una entrevista para la revista GQ. Sobre las frutas, come hasta siete diferentes durante el día, priorizando las ricas en antioxidantes, como el kiwi, arándanos y frambuesas, sin olvidar hidratarse con litros y litros de agua siendo este el secreto para lucir una piel radiante.

Y para tonificar su figura, ha relatado que luego de dar a luz a su hijo Barron, además de su maravillosa dieta, hace clases de pilates y tennis de dos a tres veces por semana.

A diferencia de su esposo Donald Trump que es fanático de la comida rápida, la Primera Dama cuida de mantener una dieta equilibrada y saludable rica en vitaminas y antioxidantes. ¿Te animas a seguir sus secretos para también lucir estupenda?