Presumir de una mirada profunda y amplia como la de la cantante estadounidense Ariana Grande es una posibilidad que tienes en las manos desde que los especialistas de la belleza han creado y puesto a nuestra disposición, técnicas como el alargamiento de pestañas ‘pelo a pelo’.

Se trata de un tratamiento indoloro y de sencilla ejecución con el cual es posible conseguir unas pestañas tupidas, largas, rizadas, con efecto maquillaje y de apariencia natural. Te damos todos los datos que debes saber sobre esta técnica que es furor en el showbiz.

¡Protege tu salud!

Los productos empleados para colocar las extensiones deben ser hipoalargénicos. Si decides probar con esta técnica, es aconsejable conocer la reputación del centro de belleza que elegirás para hacer tu nueva mirada, pues el uso de pegamentos sobre los párpados podría crear una reacción alérgica o incluso daños irreparables. Tienes que elegir a un buen especialista y un buen establecimiento, pues aunque es estética, también se debe tener cuidado con la salud de tus ojos y párpados. Allí crearán con conocimiento tus nuevas pestañas, y en unos 90 minutos tendrás unas XL de efecto maquillado y natural.

Ojos más grandes y mirada abierta

Tus ojos parecerán más grandes y gozarás de una mirada profunda y abierta como la de Ariana. Te olvidarás del rímel y los pegamentos diarios que requiere el uso de pestañas postizas. Hay quienes que- por un tema de rigor fashion- maquillan sus pestañas inferiores pues allí no habrá extensiones, toda vez que para lograr esa apariencia natural solo te las pondrán en las de tu párpado superior. Elígelas como más te gusten, más o menos largas, tupidas, o alargadas hacia el exterior para crear una apariencia de ojo rasgado.

Dos meses disfrutando de ellas

Los especialistas aseguran que la vida de tus pestañas nuevas generalmente no supera los dos meses, y que para protegerlas y disfrutarlas por más tiempo, lo mejor es no aplicar ningún tipo de producto sobre ellas. Presta especial cuidado incluso cuando uses tu cremas faciales, pues no querrás arruinar tus eyelashes.

No uses el rizador de pestañas ni las frotes con nada, es que no necesitarás tocarlas, ni siquiera cuando despiertes ya que tendrás una mirada despierta y coqueta garantizada. Si quieres puedes retocarlas a la tercera semana y así seguir disfrutando de este tratamiento por más tiempo. Si no las retocases verás como se caen solas, de hecho, es mejor que no las retires por tu cuenta. ¿A qué esperas para probar las extensiones de pestañas y lucir una mirada llena de vida?