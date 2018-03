Si el vestido de Eiza González sido uno de los highlights de los Oscars 2018 en clave fashion, su maquillaje no ha sido menos en clave beauty. La actriz mexicana sabe como sacarse el máximo partido siguiendo la regla del less is more; y si su outfit de Ralph Lauren era minimal y espectacular al mismo tiempo, su make up era impactante sin ser recargado. Y su cabello, más largo que hace unos días gracias a las extensiones. ¿Quieres saber más?

VER GALERÍA

Suele apostar por maquillajes que resaltan la mirada o los labios y que muestran su piel bonita y luminosa sin demasiados excesos. Polvos para un bronceado favorecedor, iluminador para destacar ciertas áreas, máscara de pestañas y, cuando no opta por glosses, elige tonalidades vibrantes para sus labios. Y esto es lo que ha hecho para su primer red carpet de los Oscars: un color coral que complementaba a las mil maravillas el amarillo de su vestido. La fórmula cítrica perfecta para un invierno al más puro estilo de California (donde vive Eiza y donde se celebran estos premios).

VER GALERÍA

Labial 'Hydro Boost' - tono 'Bright Poppy'- de Neutrogena ($8,49)

El labial en cuestión es intenso en color, hidratante, brillante y de alta duración (hasta 24 horas). Se trata del Hydro Boost de Neutrogena, marca de belleza de la que Eiza es imagen. El tono elegido se llama Bright Poppy y, lo mejor de todo, sin duda, es su precio: antes $9,99 y ahora $8,49. ¿Quién te iba a decir que podrías lucir como una auténtica estrella de Hollywood por menos de $10?

Su 'beauty team'

Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer; y, aunquen no lo digan, todos sabemos que detrás de los espectaculares looks de las actrices, cantantes y modelos siempre hay un gran equipo de profesionales que las ayudan a lucir su mejor cara y sacar el máximo partido a su figura. En este caso, transformando el shorb bob de Eiza en una melena larga y sexy al estilo de los ángeles de Victoria's Secret y consiguiendo el perfecto beauty look para su outfit vitaminado.

VER GALERÍA

Los responsables de su cabello son las estilistas Anita Patrickson y Bridget Brager, que le han dado a su cabello un acabado muy sexy y natural con ondas muy abiertas. También el colorista Matt Rez, del salón Meché en Beverly Hills, que ha trabajado entre otras con algunas modelos de Victoria's Secret. Y en este mismo salón trabaja también la 'responsable' de que la melena de Eiza haya crecido varios centímetros en cuestión de días: se llama Violet Teriti y es experta en extensiones. Y una vez puestas las extensiones, toca cortar. De esto se ha encargado Buddy Porter, hairstylist en el mismo centro.

En cuanto a su maquillaje, la actriz ha confiado en una de sus make up artists habituales: Amy Oresman, artífice de sus últimos beauty looks. En este caso, un rostro bronceado con las cejas perfectamente definidas, sombras en tonos tierra, máscara de pestañas y liner negro y un vibrante tono naranja en los labios que ya nos hace pensar en el verano.