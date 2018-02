Jennifer López se ha dejado ver en varias ocasiones con su cabellera apenas por debajo de los hombros. Una buena parte de sus fans adora este cambio y la verstilidad del estilo, pero, ¿significa que la cantante ha optado por dejar atrás los long hairstyles que se han convertido en parte de su marca personal?

Seguramente viste alguna fotografía de JLo en las calles de Manhattan con un corte medio y lacio, o quizás tu like fue uno del más de un millón que recibió la publicación de la diva en Instagram cuando mostró su atuendo para la gala de la firma Guess. En el primer caso, se trataba de la caracterización de su personaje para la nueva comedia romántica Second Act, filmaba recientemente en Nueva York. En el segundo caso, aunque a muchos encantó su glamuroso short & curly hair, fue solo el peinado de una noche.

Todo apunta a que la superestrella, al contrario de cortar su melena, seguirá utilizando sus acostumbradas extensiones. Y lo que es más, son un poco más largas, tienen un tono más dorado y en la mayoría de las ocasiones son más onduladas. Su estilista Chris Appleton, quien no deja de mostrar las novedades en el estilismo de Jennifer, está fascinado con el trabajo que ha hecho actualmente para la actriz.

La diva del Bronx continuará siendo objeto de admiración o modelo a seguir por su cabello XXL. Es decir, que si deseas estar a la moda en cuanto a las abundantes melenas, ella es el gran ícono de referencia. Desde los ponytails, pasando por los elegantes lisos, hasta su exhuberante melena de rizos.

Si quieres lucir elegante solo tienes que adoptar la impecable cola de caballo. Evidentemente, mucho fijador y laca para que ni una sola hebra de cabello sobresalga. O una maxi coleta con la que la artista despeja el rostro en sus apariciones más elegantes. Si deseas mantener el recogido, pero menos tenso, presta atención a las colas altas. Háztela, sin usar la plancha, para permitir a las ondas del cabello se formen con naturalidad.

Ahora bien, si te gusta presumir de tu tu cabellera voluminosa, debes tener en cuenta la apreciación de Appleton, quien no solo se encarga de Jennifer, sino de Kim Kardashian y Ariana Grande: "El trend más cool de la temporada es el regreso del curly hair, eso es, cuanto más volumen, mejor”. Rizos súper marcados al estilo de las permanentes de los ochenta. ¡Long live to the eighties!

