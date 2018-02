Tras su destacada participación como capitana en el programa Pequeños Gigantes USA, y después de protagonizar exitosas telenovelas como El vuelo de la victoria, los peinados de la cantante y actriz Paulina Goto se han convertido en un must entre sus fans y seguidoras por su estilo fresco y natural. Por ello, para presumir de esta tendencia, te presentamos tres opciones de peinados sencillos con los que puedes convertirte en tu propia estilista.

La clásica cola de caballo que luce la actriz nunca pasa de moda porque aporta un toque muy elegante a tu imagen, y es un peinado fácil de hacer. Para lograrlo deberás recoger tu cabello peinándolo hacía atrás con la ayuda de un cepillo hasta formar la cola alta que podrás atar con una banda elástica recubierta o incluso tomar un mechón para cubrir la parte donde se ha sujetado el cabello. Si deseas una cola de caballo lisa, puedes usar la plancha antes de empezar o formar ondas suaves con un rizador para obtener una caída más voluminosa.

VER GALERÍA

Luce un liso sin 'frizz'

No necesitas mucho tiempo para hacerlo tú misma y es una magnifica alternativa para quienes desean lucir bellas todos los días, pues con tan solo repasarlo volverás a estar radiante. Cuando tu cabello todavía este húmedo, aplica una crema protectora de calor para proteger la fibra capilar, sécalo bien, planchalo por segmentos desde arriba hacia abajo, para lograr ese efecto de alisado japonés tan de Paulina.

Ten en cuenta que la plancha no debe superar los 190º y que, para evitar daños a la raíz, no debes acercarla mucho al cuero cabelludo. Para lograr esto, los estilistas sugieren guardar al menos 3 centímetros de distancia entre la plancha y el nacimiento del cabello.

VER GALERÍA

Crea volumen con ondas laterales

Si todavía no has vivido la experiencia del sensual y muy femenino estilo que se obtiene con una melena ondulada, es el momento de que lo pruebes. Para conseguir esas ondas perfectas que aporten volumen a tu cabellera, deberás utilizar un moldeador; tener uno en casa te ayudará a reducir las visitas a la peluquería cuando desees renovar tu imagen. Son tendencia las ondas grandes y naturales porque dan mucho movimiento, pero también puedes hacerte las surferas, que son un poco más pequeñas y messy. Un look con el que muy a menudo vemos a la actriz en su perfil de Instagram.

VER GALERÍA

Lleva una trenza floja

Por otra parte las trenzas flojas combinadas con parte del cabello suelto cobran cada día más protagonismo entre las famosas. Llevala tipo diadema, aunque también puedes hacerla empezando por la parte posterior de la cabeza hasta terminarla sobre alguno de tus hombros. Procura no aplicar mucha presión para que quede un poco suelta, saca unos mechones para que luzca más natural, y estarás lista para ser 'la más bella del reino'.