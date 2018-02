Kate Middleton es la inspiración perfecta para tus próximos 'beauty looks' en la nieve

En las últimas semanas, todas las miradas alrededor de la Casa Real británica han estado puestas en Meghan Markle, eso no ha impedido que Kate Middleton continue siendo una de las royals más queridas y seguidas del mundo. Y, ahora, debido a su tercer embarazo, ¡todavía más! La Duquesa de Cambridge siempre es una fuente de inspiración en cuestión de estilo: sus looks premamá, sus accesorios favoritos... y hoy, en particular, el beauty look perfecto para tus próximas jornadas de ski.

VER GALERÍA

Durante el día 4 de su Scandinavian tour, Kate y su marido, el príncipe William, disfrutaron de una visita al Holmenkollen ski jump y allí pudimos comprobar que el estilo de la duquesa está siempre a punto, ya sea una cena de gala, una visita a una escuela o, en este caso, una jornada en la nieve. Su pelo suelto -con su habitual y característico blowout- estaba cubierto con un knit hat de color blanco, en perfecta sintonía con el escenario, que dejaba a la vista las ondas abiertas de los medios a puntas. El volumen propio de este hairstyle se adapta muy bien a un entorno así.

VER GALERÍA

Y, su maquillaje en tonos pink, es perfecto para ella. Las bajas temperaturas aportan de por sí un tono rosado al rostro así que, ¿por qué no aprovecharlo para sacarle el máximo partido? Los matices frios del rosa dan un aspecto muy fresco a la cara. Kate lleva esta tonalidad tanto en las mejillas como en los labios. En los ojos elige una versión más smoky, pero sin perder de vista el color protagonista. Un tip: si no tienes eyeshadows rosas, puedes utilizar el blush para los párpados y difuminar el eyeliner negro para conseguir este efecto.

Haz como Kate porque, aunque pienses que es un color para blondies, Kate nos demuestra que no es así y que las brunettes también tienen su oportunidad para brillar con este color. Y lo mismo con las pieles oscuras. Busca rosas más intensos y cálidos, con matices dorados. ¡Y combate el frío con la mejor cara!