Al margen de los comentarios que la relacionaban con J.Balvin, la actriz y empresaria Gaby Espino tiene muchas más razones por las que ocupar titulares. Por ejemplo, la marca de belleza -con su mismo nombre- que dirige y gracias a la cual sus fans tiene más fácil copiar los beauty looks de su ídolo. Pero la venezolana, además, comparte sus mejores trucos y hoy te traemos unos cuantos para eliminar las fastidiosas arrugas de los labios. O, al menos, disimularlas.

La bella actriz tiene 40 años y una piel envidiable que no aparenta más de 30. Por eso, ¿cómo no vamos a seguir sus consejos para lucir así de estupenda? Tanto si tienes su edad como si no, estos consejos won't hurt you y seguro te resultan muy prácticos. Así que ya sabes, sigue su truco para conseguir unos labios más gruesos y cuida tu upper lip con estos tips:

¿Por qué aparecen?

La beauty influencer nos cuenta en su site que las arrugas en los labios se deben a la pérdida de colágeno y elásticidad de la piel. También se relacionan con la falta de hidratación y tonificación de los músculos del labio, o incluso con un bronceado artificial (los rayos UV pueden contribuir a la aparición de las arrugas). Otras causas son la falta de vitaminas y minerales en la dieta y la mala circulación.

¿Qué puedo hacer?

- Utiliza una crema hidratante especial para la zona del contorno de los labios. "Con más énfasis si ya están entre 25 y 30 años de edad", añade Gaby.

- Los expertos recomiendan labiales con antioxidantes y ácido hialurónico y/o retinol, que ayudan a rellenar las arruguitas.

- Exfolia este área una vez por semana para eliminar la piel muerta. Gaby propone una fórmula casera "Una súper combinación sería la miel con huevo, aloe vera con rosa, y/o pepino con vitamina E durante unos 15 minutos".

- No te olvides de la protección solar aunque sea invierno. Los rayos del sol nos afectan igual y sus efectos en la piel no siempre son favorecedores. Lipsticks, balms o cualquier otra fórmula con SPF son welcome!