Hace algo más de año y medio Alicia Keys decidía no utilizar maquillaje. Algo que a priori no sorprendería si no fuera porque la cantante aseguraba que tampoco lo haría en sus apariciones públicas, sesiones de fotos... y eso sí marcaba la diferencia. La industria del espectáculo está muy relacionada con la moda pero también con el maquillaje y ver a una artista defendiendo un no make up look en la alfombra roja sorprende. Pero Alicia cumplió su palabra y hoy en los Grammy 2018 ha vuelto a hacerlo. Y sigue luciendo tan bella como siempre.

"Nunca me había sentido tan fuerte, poderosa, libre y hermosa", confesaba Alicia nada más comenzar con este movimiento. Y parece que sigue siendo así porque ha repetido su fresh face look en cada una de sus apariciones públicas desde entonces. Sin embargo, lejos de lo que pueda parecer, esta elección requiere de un cuidado muy específico de la piel centrado sobre todo en la protección, la hidratación y la luminosidad para mantenerla jugosa y sana.

Y no usar maquillaje no significa que Alicia descuide su rostro. Sus cejas lucen definidas y peinadas, y sus labios hidratados con un gloss o bálsamo labial. Sus pecas ponen la nota juvenil. Para completar su beauty looks, la neoyorquina eligió un recogido terminado en dos coletas tipo bubble.

Yes! a una manicura 'cool'

La cantante no utilizó maquillaje para su beauty look pero sí lució una original manicura. Una base clara en pale pink y un semicírculo naranja en la zona de la cutícula rematado con una línea negra para separar ambos colores. Una versión inversa y mucho más atrevida de la manicura francesa.

Joyas XL completaban su look: unos hoops super grandes combinados (brillantes y negro) y varios anillos en versión maxi para vestir sus manos.