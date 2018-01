Cuando se habla del esfuerzo de las instagrammers para conseguir el feed perfecto, hay muchos aspectos que pasamos por alto. La pose effortless, estudiar la ubicación de los elementos en la foto, combinar los colores del background con tu look... pero, ¿y si te dijéramos que, además de conseguir la foto perfecta, también puedes tener el six pack que deseas? Y lo mejor de todo, ¡a la vez! Aunque no lo creas, el secreto está en la siguiente imagen.

Aimee Song tiene más de 4.5 millones de followers en Instagram y hace unas semanas compartía, como es habitual, una de sus nuevas adquisiciones. Bueno, en realidad se trataba de unos preciosos zapatos de satén negro de Manolo Blahnik que le había regalado su novio.

Zapatos de Manolo Blahnik ($1.055,30), en Fwrd

Unos stilettos (modelo Satin Lurum) con detalles joya y tacón de 9 inches que cuestan $1.055,30. En la imagen, Aimee los combina con unos calcetines glitter que no tienen nada que envidiar a los de Gucci que han lucido recientemente JLo y Rihanna. Pero volvamos al tema que nos ocupa. ¿Cómo ha conseguido la conocida instagrammer trabajar su six pack mientras conseguía esta foto que ya acumula más de 70,000 likes? La respuesta está en el siguiente video.

¡Así es! La postura casi imposible que Aimee adopta para tomar la preciada foto hace que, durante ese rato, también trabaje su six pack. Un divertido y útil video que el novio de Song grabó y que, más tarde, ella misma decidió compartir en su perfil de Instagram. Si practicas Pilates seguro que has reconocido esta postura. Se trata del teaser, una especie de V con la que trabajar la zona abdominal.

Y a la vista de las imágenes que suele publicar la blogger, ¡parece que este truco funciona! Y tú, ¿tienes algún secreto para conseguir followers y mantenerte en forma al mismo tiempo? Challeging, isn't it?