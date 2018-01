El regreso de Catherine Zeta Jones al cine ha supuesto también su reconquista de la alfombra roja con looks como el que lució en la pasada gala de los Golden Globes, glamourous y muy sexy con un gown de encaje de Zuhair Murad. Pero no solo nos ha enamorado en la red carpet, sus últimos outfits de street style la han convertido en un clon de... ¡Victoria Beckham! ¿Casualidad o inspiración?

A sus 48 años, Catherine luce espléndida, elegante y mucho más juvenil que antes. De hecho, aparenta diez años menos de su edad real, ¡y hemos descubierto su secreto! Analizando sus últimos looks, hemos detectado muchas similaridades con el estilo de la ex cantante y diseñadora de moda Victoria Beckham. Y no solo en sus outfits, ¡hasta ella misma parece haberse mimetizado con la británica! El parecido entre ambas es increíble. Y estas son las claves de estilo que deberías tener en cuenta si quieres seguir sus pasos:

Pantalón + abrigo largo + 'stilettos'

Ambas demuestran que el pantalón es igual o más elegante incluso que las faldas. Un jumpsuit (ambas han llevado un look muy similar en azul marino), un pantalón al tobillo, high waisted... Las opciones son infinitas y los modelos de tela en colores oscuros te ayudarán a conseguir un resultado formal y cómodo a la par que elegante y te permitirán muchas combinaciones: con camisas, cropped tops, sweaters, blazers... Fíjate en ellas en la siguiente comparativa.

Los mejores compañeros del pantalón de tela son el abrigo largo de líneas rectas y estilo minimal y los stilettos. Go for un color básico como el negro para poder utilizarlos muchas más veces. Pero si buscas algo atrevido, los que luce Catherine son la elección perfecta gracias al detalle de tiras amarillas que se cruzan por encima. También pueden ser bordados, tachuelas o incluso una pequeña joya que los envuelva de glamour.

'Blue' + inspiración 'lady'

Aunque te de miedo mezclarlos, el negro y el navy blue forman una buena pareja fashion, ¡y Catherine y Victoria lo saben! También los tonos royal y electric blue son una buena opción para alargar un look del día a la noche. Recuerda que para causar impacto no tienes que lucir colores demasiado vibrantes, el corte de las prendas es la clave. ¡Y less is more!

Confia en las faldas midi entre la rodilla y el tobillo para el factor lady y las central slits para el sexy twist. ¡Es la combinación perfecta! Para el día, unas knee boots; y para la noche, unos sencillos stilettos.

'Long mane' + gafas de sol 'XL'

En cuestión de belleza, parece que Catherine quiere seguir luciendo sus shiny and long locks, y viendo el resultado, no nos sorprende. Su cabello luce sano y muy bonito gracias al tono castaño helado, un poco más oscuro que el chocolate que lucía Victoria Beckham cuando llevaba el mismo hairstyle. La actriz también prefiere waves un poco más marcadas, pero ambas coinciden en la raya central.

El complemento perfecto para este estilo actual y sofisticado son las sunglasses XL, preferiblemente negras. Muy grandes, con montura de pasta, forma cuadrada con bordes redondeados y cristal semitransparente. Los modelos de la firma de Victoria Beckham son una buena compra.

'Smoky eye' + 'nude lips'

Además del pelo, parece que las dos siguen los mismos trucos de maquillaje con un ahumado en negro o azul oscuro, liner por dentro, máscara de pestañas, blush y nude lips más o menos intensos. Las cejas, definidas pero sin exagerarlas demasiado. Este make up es fácil de conseguir y lo suficientemente efectivo para conseguir un look atractivo y natural al mismo tiempo.

¿Qué te parecen los trucos de Victoria Beckham que ha seguido la actriz para lucir más estilosa y joven? Son fáciles de aplicar y a la vista de las últimas imágenes, ¡claramente funcionan!