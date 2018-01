Las celebrities se han apuntado a los peinados 'despeinados' en las útimas semanas tanto en la red carpet como en sus looks de street style, and we love it! Camila Cabello, Gigi Hadid, Kaia Gerber o Meghan Markle son algunas de nuestras máximas sources of inspiration en estos momentos y después de ver este video también serán las tuyas. Es un hecho: ¡Messy es el nuevo basic en cuestión de peinados!

Video: Vita San Pedro.