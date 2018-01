Si sueles entrenar en un gimnasio, es probable que hayas escuchado hablar e incluso tomado protein powder en batidos o bars. La proteína en polvo es un producto líder debido a lo fácil que es transportarla y la variedad con la que puede ser consumida (existen varias bases, desde leche hasta guisantes).

Existen muchos mitos alrededor de consumir proteína en polvo después de tu entrenamiento, pero si quieres iniciarte en los batidos de proteína, debes de saber cuáles son los principales mitos y realidades. La nutrióloga Amelia Mougrabi, creadora de Life180 resolvió las 6 dudas más frecuentes:

¿Tomar proteína me va a hacer ver demasiado musculosa? FALSO. Tomar 20 gramos de proteína en polvo después de tu ejercicio no va a lograr que desarrolles demasiado tu masa muscular. Eso sucede cuando tu rutina de ejercicio, más tu alimentación, más tu suplementación están enfocadas en ese objetivo, en pocas palabras, es multifactorial y no depende solo de la toma de la proteína.

¿Tomar proteína en polvo engorda? FALSO. Para aumentar de peso necesitas que tu consumo de calorías sea mayor a tu gasto de las mismas. La proteína en polvo no es más que un alimento extra, está en ti controlar tu ingesta para no subir y mantener un peso saludable. Lo que provoca el aumento de peso son los excesos.

¿Tomar proteína en polvo sustituye una comida del día? FALSO. Sabemos que una alimentación balanceada es aquella que incluye todos los grupos de alimentos. Sustituir un alimento completo por proteína en polvo sería equivalente a comer solo pollo, huevo o carne.

¿Tomar proteína en polvo daña los riñones? FALSO. Las únicas personas que deben de evitar el consumo excesivo de proteínas son las personas con un daño renal ya existente. De cualquier manera hay que evitar el exceso en el consumo de cualquier alimento.

¿Es mejor mezclar la proteína con agua o con leche? FALSO. No es mejor ni peor, depende del gusto de cada persona. Al agregar leche, añades calorías que pueden hacer más sustancioso tu batido, mientras que el agua no tiene calorías.

¿Cuánta proteína es recomendable tomar? Depende de cada persona, pero el consumo de proteína en general va de 1 gramo hasta 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. Una persona deportista, puede tomar una o dos porciones por día de 20 gr de proteína en polvo además de un consumo moderado de proteína en las 3 comidas principales. Sin embargo es importante mantener una alimentación adecuada con todos los grupo de alimentos.

