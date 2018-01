Elizabeth Hurley decidió seguir los pasos de Halle Berry y demostrar que la edad es solo un número y publicó un video que ha dejado a todos sus seguidores con la boca abierta. Y es que la protagonista de Al diablo con el diablo aparece presumiendo su sexy y súper tonificada figura, ¡a sus 52 años! Y aunque no es la primera vez que comparte una imagen suya en bikini, es el primer video, lo que demuestra que no tiene filtros ni retoques.

Y si algunos escépticos cayeran en la duda al pensar que alguna de sus fotos podría estar retocada con Photoshop, la actriz borró todo rastro de esto con el clip, pues en este, aparece dando vueltas y bailando en la playa con un diminuto bikini color rosa que cubre solamente lo esencial. Como cualquier chica de veinte años, la guapa rubia se divirtió a orillas del mar sin ningún pudor ni tapujo.

A los pocos minutos de haberse subido a las redes el video ya tenía más de 100 mil likes y por supuesto, miles de piropos por parte de sus seguidores que apuntaban a su envidiable figura y la alegría y desinhibición con que la muestra. Por supuesto que sus mejores aliados para conseguir esta espectacular forma, han sido siempre el ejercicio y una buena alimentación y es que Elizabeth practica desde yoga, hasta ejercicios funcionales de bajo impacto para tonificar sus glúteos y abdomen.

Además de disfrutar de su cuerpo, la británica también tiene una gran motivación para mantenerse así y es que desde hace algunos años es dueña de su propia marca de trajes de baño Elizabeth Hurley Beach Collection en donde además, es la principal modelo de los conjuntos.

Sin embargo, Elizabeth no solo es la reina en la playa sino que también sabe lucir su estilo y cuerpazo en las alfombras rojas de las mejores galas. Hace unas semanas, estuvo presente en la Gala de Artists for Peace and Justice en donde desfiló con un una falda floreada y un corset negro con transparencias que asentó su cintura.