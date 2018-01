La 'petición' de Demi Lovato que Meghan Markle aprobaría

2017 ha sido un año muy especial para Demi Lovato. Además de sus éxitos profesionales, la cantante se ha centrado en ella misma y en trabajar su autoestima y el resultado es una lección para todos. Y parece que 2018 continuará por el mismo camino a la vista de sus últimas publicaciones de Instagram. Bikinis, escotes, poses sensuales... y selfies que muestran su belleza natural y que la han llevado a protagonizar una reivindicación muy curiosa.

"Wishing there was an emoji for freckles...", comentaba Demi en la imagen anterior, una foto en la que posa después de un refrescante baño luciendo un swimming suit y un beauty look 100% natural donde su pelo mojado, sus pestañas XL (de máxima tendencia este año) y sus pecas son las protagonistas. Y precisamente este último detalle es el que reinvindica Demi, que desearía que existiera un emoji con freckles para sus publicaciones con el mobile.

Un rostro más joven

Seguro que no es la única que se uniría a esta petición. Son muchas las celebrities que han lucido pecas en los últimos meses, naturales o creadas a golpe de make up, convirtiéndose en una de las tendencias estrella tanto en la pasarela como en los shootings de moda y/o belleza. Entre sus mejores embajadoras, Penélope Cruz, que siempre consigue quitarse 10 años al potenciar este rasgo de su cara. Y, más recientemente, Meghan Markle, con maquillajes ligeros que dejan a la vista este detalle de su piel y hacen que se vea aún más joven.

¿Dará Meghan like a este post de Demi?, ¿seguiremos viendo a las celebrities defender su belleza natural con fotos make up free?... Si nos fijamos en Demi, Meghan y Penélope, seguro que esta tendencia seguirá cobrando fuerza y ellas nos servirán de inspiración. ¡No podríamos tener mejores referentes!