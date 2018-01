Si te impactó Halle Berry en bikini en 'James Bond', espera a verla 16 años después

"Coming for you". Así daba la bienvenida Halle Berry al año nuevo en Instagram. Y este mensaje iba acompañado de una espectacular foto en bikini que se convertía en toda una declaración de intenciones. Porque, a sus 51 años, la actriz sigue siendo una de las mujeres más atractivas de Hollywood y esta imagen no hace más que confirmarlo.

¿Quién no recuerda a Halle Berry en la película Die another day de James Bond? Su bikini naranja se ha convertido ya en uno de los looks más icónicos de la historia del cine. Fue en 2002, hace ya 16 años y, comparándola esta imagen reciente de la actriz, hay que reconocer que conserva un físico espectacular con steel abs y unas curvas envidiables.

Una publicación compartida de Halle Berry (@halleberry) el Ene 4, 2018 at 11:47 PST

La fotografía -que podría ser ya la más sexy del año- cuenta con más de 240 mil likes, y no ha parado de recibir halagos de sus fans desde que la publicara. Y es que la estadounidense puede presumir tanto de figura como de piel, pues sabemos que tiene un ritual para cuidar su cutis, con tres trucos bastante sencillos: rociarse agua de rosas en en el rostro, hacerse faciales cada semana y exfoliar su rostro así como aplicar un tónico, para que la piel se vea luminosa y, sobre todo, bien hidratada.