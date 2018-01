Aunque lleva dedicada al show business desde que era una niña, Zendaya se ha convertido en apenas unos meses en todo un fenómeno de masas y en un innegable icono de estilo. Sus looks, sus peinados o su maquillaje son una fuente de inspiración para chicas de todo el mundo que han encontrado en esta joven actriz un nuevo referente.

VER GALERÍA

Imagen: WENN.

Aunque ha mostrado en muchas ocasiones su personalidad auténtica, Zendaya también tiene ídolos como Rihanna. Por eso, y sabiendo la afición de la cantante de Barbados por los maquillajes más arriesgados, no nos ha extrañado que polifacética artista (canta, baila, actúa...) expresara su amor por un labial ¡blanco! Se trata de LIP FETISH, una barra de labios de la primera colección de maquillaje de la make up artist Pat McGrath. Pero no es lo que parece...

VER GALERÍA

La popular maquilladora publicaba esta imagen en su perfil de Instagram (hecha por @rebellebeautyx) y la reacción de Zendaya no daba lugar a dudas: "😍". Este es el emoji que eligió para expresar su crush con este labial. Pero no se trata de una barra de labios blanca que pinte en este color, sino de un bálsamo altamente hidratante que cubre tus labios con una capa glossy ligeramente blanquecina.

Una publicación compartida de Pat McGrath (@patmcgrathreal) el Ene 2, 2018 at 10:20 PST

Y si creías que Zendaya había sido la única en declarar su amor a este labial, ¡estás muy equivocada! Naomi Campbell, Elle Fanning, la instagrammer Nicole Warne o los diseñadores de moda Francisco Costa y Maya Hansen también han dado like a este apetecible y original lipstick. Las nuevas colecciones de labiales de Rihanna o Kim Kardashian tienen un duro competidor.

VER GALERÍA

Bálsamo de labios 'LIP FETISH' de Pat McGrath ($38)

El característico color blanco de esta barra de labios pinta también el packaging, combinado con detalles dorados como el icónico kiss de la marca de la maquilladora. Si tú también quieres tener el nuevo must have de las celebrities, tendrás que saber que cuesta $38 y que menos de 24h después de salir a la venta (el 4 de enero) ¡ya está agotado en su página web! ¿Lo tendrá Zendaya ya en su beauty bag? Nosotras por ahora tendremos que esperar.