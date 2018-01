Máscara de pestañas, liner y un toque de gloss en los labios. Este suele ser el maquillaje habitual de Katie Holmes en sus apariciones públicas. Sin embargo, la actriz ja dejado esta sencillez y nos ha sorprendido con un beauty look que podría ser toda una declaración de intenciones para este 2018. ¿Seguirá la actriz los pasos de gurús de la cosmética como Kim Kardashian o Kylie Jenner?

VER GALERÍA

Katie asistía a la inauguración de una hambuguesería en Las Vegas apenas dos días antes de despedir 2017. Y no solo nos sorprendió con su asistencia -Holmes no suele dejarse ver en este tipo de eventos-, también lo hizo con su maquillaje, dominado por un blush muy intenso ¡y pestañas XXL! Sí, la actriz puso en práctica uno de los trucos beauty más populares entre las instagrammers y las celebrities que suelen arriesgar con su make up, como Jennifer López o Rihanna.

VER GALERÍA

Pero no solo eso. Tras el reinado indiscutible de las cejas gruesas y definidas, llega el turno de las pestañas, que se alargan y cargan de volumen para conseguir el llamado 'efecto mariposa'. Y todo gracias a extensiones o a piezas postizas, como las que luce Katie, que en apenas unos segundos transforman por completo tu mirada. Y tú, ¿te atreves con las pestañas XXL?