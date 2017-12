¡El mejor regalo de Navidad! Kim Kardashian por fin venció el padecimiento que sufrió por 6 años

¡Kim Kardashian recibió el mejor regalo que podría darle Santa! Y no… no fue ni una bolsa o joya carísima, sino algo mucho más especial para la famosa, pues tras 6 largos años de pelear contra la psoriasis, la famosa confesó que podría vencerla por completo en esta temporada navideña.

Y es que tras padecer durante todos estos años una gran mancha con sarpullido en la pierna derecha, la famosa publicó una foto en la que presume que dicha marca es casi imperceptible. "¡Dios mío, mi psoriasis está a punto de irse! ¡El mejor regalo de Navidad del mundo!", comentó en su Snapchat.

Tras descubrir que padecía esta enfermedad en la que aparecen manchas con escamas en diferentes partes del cuerpo, la famosa no solo aprendió a vivir con ella, sino a aceptarla. "Tengo una mancha en mi pierna derecha que es la que más se nota. Ya ni siquiera intento cubrirla. A veces siento que es mi gran imperfección y que todo el mundo la conoce, ¿entonces para qué cubrirla? Después de tantos años, he aprendido a vivir con ella", confesó en su blog.

Pero... ¿y cómo ganó la batalla contra este padecimiento? El arma secreta de Kim conssite en una luz LED llamada Baby Quasar, la cual cuesta 600 dólares -12 mil pesos aproximadamente-, y que le ha ayudado a regenerar su piel.

"He usado esta luz y no quiero hablar tan pronto pero mi psoriasis casi desaparece como 60%. Eso es increíble porque no ha desaparecido en años", confesó a People. Sin duda, ¡ese sí que fue un buen regalo para Kim!

