Aplicarse el maquillaje y conseguir un resultado satisfactorio no siempre es fácil, y si técnicas avanzadas como el contouring y el delineado estilo cat-eye te intimidan, toma nota del siguiente beauty hack de Olivia Culpo. Ayer, en un evento de Revolve en Australia, la reina de belleza compartió su secreto mejor guardado para lograr un impecable cat-eye y te sorprenderá descubrir cómo lo hace. Ready?... La modelo y presentadora usa una tarjeta de crédito. Sí, ¡una tarjeta de crédito! Increíble, ¿no?

Olivia Culpo con 'cat-eye'

En un live demo para la marca, Culpo mostró el paso a paso para conseguir el look con este item que todas tenemos en el bolsillo. Primero, coloca la tarjeta definiendo una línea desde el final de la ceja hasta la esquina exterior del ojo, y marca un punto con el delineador en liquido en el lugar donde quiere que termine el cat-eye. Luego traza una linea desde la esquina del ojo hasta el punto. Al usar una tarjeta consigues una línea limpia y totalmente recta, perfecta para un look chic y digno de una reina de belleza.

Una vez que tengas este trazo, lo único que queda es completar la línea sobre las pestañas (el grosor y longitud dependerán del resultado que quieras conseguir). Ella optó por una línea moderada, ni muy fina ni muy gruesa. "Todo se trata del equilibrio. No me gusta usar brillos o sombras oscuras cuando hago cat-eyes porque quiero que el look se centré solamente en el flick y en la forma del ojo", contó en su tutorial.

Para completar el look, utilizó un rizador de pestañas para darles más volumen y un necesario lift. "Marca la diferencia", aseguró Culpo. Y admitió que usar máscara no es necesario al hacer un look cat-eye, y dijo que la mayoría del tiempo ella no lo hace porque quiere que el foco del beauty look sea el delineado. Sin embargo, si lo haces, recomienda aplicarlo solo en las orillas de las pestañas para dar un toque extra a tu mirada. La modelo terminó el paso a paso con un último truco: "Uno de mis secretos a la hora de hacer el cat-eye es no aplicar rímel nunca en las pestañas inferiores".

Las tarjetas de crédito también han sido usadas por vloggers de belleza para marcar las lineas del contour en la mejia y en la nariz, y los resultados siempre son precisos y tienen acabado profesional. Ahora que Culpo también ha respaldado esta técnica, solo falta probarlo y es tan sencilla que merece la pena. ¡Gracias, Olivia!