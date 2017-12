Instagram se ha convertido en una fuente inagotable de noticias y el primer sitio al que ir para saber qué hacen las celebrities en cada momento. Dónde van a comer, qué vestido van a llevar en la alfombra roja antes de pisarla o sus cambios de look más sorprendentes. La última en compartir el suyo ha sido Salma Hayek, que ha dicho adiós a su característica melena morena para dar la bienvenida al silver hair, emulando el personaje de Halle Berry en X-Men.

El post acumula más de 300.000 likes y miles de comentarios de sus seguidores. Un cambio de look por exigencias del guión que se suma al de otras actrices de Hollywood como la joven Milly Bobbie Brown en Stranger Things, Natalie Portman en V de Vendetta o Demi Moore en La teniente O'Neill. Así, con motivo del rodaje de The Hummingbird Project, la mexicana luce un silver hair degradado con una marcada raíz negra. ¡Todo un acierto if you ask us! Junto a la imagen, la actriz explicaba la razón detrás de su sorprendente hairstyle: “Les presento a Eva Torres, mi personaje de la película que acabo de terminar. #film#hair #behindthescenes".

Cambiar de pelo, ¿su nuevo 'hobby'?

A diferencia de otras compañeras de profesión, Salma Hayek se ha mantenido fiel a su melena morena durante la mayor parte de su trayectoria. Pero en los últimos tiempos, por exigencias del guión o por pura diversión, parece que la actriz se ha animado a experimentar un poco más. ¿Recuerdas su melena rosa en el pasado Festival de Cannes?

Y antes de esto, su flirteo con el rubio durante apenas unas horas. Todos pensamos que se había pasado al blonde, como tantas otras celebrities han hecho últimamente ¡pero no! Se trataba de una peluca que la actriz decidió lucir para probar un nuevo look y, aunque no es nuestro favorito, la verdad es que también se veía muy atractiva.

¿Qué look de la actriz te gusta más? ¿Su clásica melena morena, rubia, en atrevido rosa o en versión silver? Y es que, aunque la tendencia del cabello plateado no es nueva, son muchas las modelos, cantantes e influencers que siguen apostando por este look que puso de moda la blogger Tavi Gevinson. ¿Entre las últimas que se han apuntado? Kim Kardashian, Rita Ora, Rihanna, Lady Gaga o Winnie H.