Son dos de las mujeres más atractivas del universo celebrity, tienen labios carnosos, un rostro radiante, melenas envidiables, sweet Bambi eyes y, al menos hasta ahora, también compartían la profesión de actriz (aunque esto podría haber cambiado de manera definitiva). Sin embargo, investigando un poco, hemos descubierto que Meghan Markle y Jessica Alba tienen una cosa más en común y es que ambas comparten un beauty essential. Y si eso significa tener una piel como la suya, ¡nosotras también lo queremos!

Ya tenemos la receta de su smoothie favorito, el secreto de su esteticista para lucir una piel sana como la suya y también la inspiración detrás de la forma de sus cejas, ¡pero aún hay más! La prometida del Príncipe Harry revelaba en una entrevista a TheChalkBoard hace algún tiempo los productos que no podían faltar en su botiquín y, además del aceite de tea tree, neurofen, o bandaids, Markle confesaba su debilidad por el Organic Healing Balm de The Honest Company, la empresa que creó Jessica Alba en 2011.

Con un "that stuff is amazing!" Meghan dejaba claro que este producto cumplía y superaba todas sus expectativas. Se trata de un bálsamo multifunción elaborado a partir de ingredientes naturales como los aceites de girasol, oliva, coco y tamanu, la manteca de karité, la camomila y la caléndula. Ideal para hidratar, suavizar, calmar y equilibrar la piel y especialmente pensado para la piel sensible y seca. Además es hipoalergénico y recomendado para toda la familia, desde los más pequeños hasta los adultos. Su precio: $12,95.

Jessica Alba creó esta empresa porque no encontraba los productos eco que quería en el mercado. Y hoy en día es una de las más rentables del país y también una de las más reconocidas por su filosofía eco. The Honest Company ha convertido a Jessica en una de las empresarias más exitosas de los últimos años y, además, ejerce de perfecta embajadora utilizando sus productos y recomendándolos en las redes sociales. También los usa con sus hijas y, en poco tiempo, con su tercer hijo, un barón que completará la felicidad de su hogar con Cash Warren en forma de familia numerosa, ¡y ecológico!

Everything organic balm ($12,95)

En invierno la piel se resiente mucho y puede resecarse, irritarse y hasta cortarse debido al frío. Este tipo de cremas ultrahidratantes para todo son la mejor opción ya que pueden utilizarse tanto en los labios como en las manos o la piel del rostro. Así que, ¿por qué no incluir en tu bolso este bálsamo orgánico que también utiliza Meghan Markle?