¿Buscas una alternativa natural para lograr una buena salud bucal? Puede ser que la solución que buscas esté en las antiguas tradiciones del Ayurveda. La técnica del oil-pulling consiste en enjuagar la boca con una mezcla de aceites, y promete combatir enfermedades bucales, limpiar los dientes en profundidad y blanquearlos sin químicos, y ha sido utilizado desde hace miles de años.

El proceso toma entre 5-15 minutos, y consiste en enjuagar la boca con un aceite de coco (o vegetal). Y los expertos de Drink6 aseguran que este método funciona ya que el aceite atrae y atrapa las bacterias acumuladas en la boca y en las encías. Es una técnica tan buena, que incluso hay quien dice que es más eficaz que el cepillo y el hilo juntos.

Un estudio del 2008 publicado en el Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry confirma que la técnica es una efectiva preventiva para mantener y mejorar la salud oral. Desde entonces, el oil-pulling ha sido recibido con los brazos abiertos por muchas celebrities de primera línea. Estrellas como Miranda Kerr, Gwyneth Paltrow y Shailene Woolley se han apuntado a la técnica y dicen que es una parte clave dentro de su rutina de belleza, y todos podemos estar en acuerdo con que ellas lucen unas perfectas sonrisas.

Los beneficios del oil-pulling son muchos, y te volverás adicto una vez que veas los resultados. Los expertos de Drink6 nos recomiendan probarlo por las siguientes siete razones.

1. Es el método anticaries más eficaz

2. Es un antisarro eficaz

3. Tiene propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes

4. Es un blanqueador natural

5. Es un buen tratamiento de la halitosis

6. Es 100% natural

7. Tiene propiedades bactericidas y antisépticas

Sin embargo, ¡eso no significa que no tengas que cepillarte los dientes! Se recomienda cepillarse los dientes justo después de hacer el oil-pulling para los mejores resultados y lograr la boca más saludable. Así que, ahora que se acercan fechas de mucho comer y beber, no te olvides de cuidar esta parte tan importante de tu cuerpo.