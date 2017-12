Las fiestas de fin de año se disfrutan más en buena compañía, y este año han unido a dos de las cantantes más famosas de sus respectivos países. Paulina Rubio y Cindy Lauper han dado un concierto navideño muy especial y el espíritu festivo se reflejó también en el estilo de estas estrellas. Lauper lució un pixie cut rosa pastel y Rubio llevó una melena muy sexy con su habitual estilo rock n' roll. Si tú también quieres lucir el peinado de Paulina, estás de suerte pues su peluquera, Cynthia Álvarez para Dove, nos ha dado el paso a paso para que puedas recrearlo en las próximas fiestas.

“Para el evento, Paulina quiso darle un aire roquero a su look de belleza”, explica Álvarez. “Decidimos dejar el cabello un poco grunge y le agregamos textura para que hubiera movimiento durante el concierto. ¡Es un look muy sencillo de recrear!”:

- Para conseguirlo, lo primero es lavar el pelo el día anterior. Y si lo llevas limpio del día, lo único que debes hacer es humedecer el cabello desde las puntas hacia las raíces con el 'Salt Spray' de Bumble and Bumble, para que el pelo tenga más textura.

- Luego, retuerce el cabello con los dedos y sécalo usando el difusor de Dyson.

- Para darle un volumen natural, mueve el cabello de lado a lado mientras lo secas.

- El siguiente paso sucede una vez que el cabello este completamente seco. Álvarez explica que debes crear secciones a lo largo de la corona de la cabeza y aplicar champú n seco Refresh + Care Volume & Fullness de Dove para que el exceso de aceite del cuero cabelludo desaparezca. Déjalo así unos dos minutos y después, con la ayuda de los dedos, masajea el cráneo para crear más volumen y una textura lived in.

- El cuarto y último paso para conseguir el look de Rubio incluye herramientas calientes, y son claves para recrear el peinado. Si tienes el cabello liso, utiliza el rizador de una pulgada de GHD para darle movimiento y asegúrate de que los rizos vayan hacía afuera para marcar el rostro. Una vez que estés contenta con la textura del pelo, echa un poco de laca Outer Space de R+CO para fijar el peinado. ¡Y listo! Es tan sencillo como eso.

El resto de la noche estuvo espectacular, y las iconos incluso cantaron una versión en español de la popular canción Girls Just Want To Have Fun que compartieron en sus redes. Ya sabes, para tu próxima salida con amigas, apúntate a seguir este sencillo tutorial de Álvarez para conseguir el mismo look que Rubio, ¡lucirás genial!