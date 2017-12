Durante las últimas semanas se ha hablado mucho del estilo de Meghan Markle (sus prendas y accesorios favoritos, la marca que podría diseñar sus zapatos de novia...) y también de sus secretos de belleza mejor guardados, como los consejos de su esteticista para una piel perfecta o su truco para conseguir una melena con volumen en apenas unos segundos. Pero su pasado de actriz y personaje público nos ha permitido ir mucho más allá y averiguar, por ejemplo, cuál es la receta de su smoothie preferido.

Fue en 2015 cuando la actriz compartió con The Chalkboard algunas de sus rutinas healthy, como recurrir a los green juices antes que pedir comida rápida ("Es rápido y es comida. Hace siglos que no voy a un drive thru", contaba), incluir suplementos en su dieta para una dosis extra de energia ("Magnesio, gotas de B.12, multivitaminas y Cortisol Manager antes de acostarme. ¡A veces también ashwagandha!") y su desayuno ideal, con un delicioso smoothie a base de batido de vainilla y blueberries o un bowl de acai con frutos rojos, miel de manuka y polen.

El magnesio es un mineral fundamental con propiedades relajantes, para el dolor muscular y para prevenir las migrañas -una dolencia que Meghan solía sufrir-. La vitamina B12 es beneficiosa para la piel, el cerebro y mantiene los niveles de energía. La Ashwagandha es una hierba adaptógena que se ha utilizado durante siglos para controlar la reacción natural del cuerpo ante el estrés y proporcionar tanto energía como bienestar interior.

Pero volvamos a su manera favorita de empezar el día, su go-to smoothie, a base de frutas, semillas y especias. Si tú también llevas una dieta equilibrada y te gusta consumir este tipo de alimentos para comenzar el día con algo diferente al clásico café de la mañana, ¡toma nota!

Ingredientes:

· 1 bolsa del batido en polvo que prefieras (ella usa Clean Cleanse de vainilla)

· ½ taza de frutos rojos congelados

· 1 teaspoon de canela (esta especia puede ayudarte a perder peso)

· Semillas de chia

· ½ taza de leche de almendras

· ½ taza de agua de coco

¿Tienes todos los ingredientes preparados? El resto es lo más sencillo: mézclalos, ¡y a disfrutar!