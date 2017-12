¿Qué es elegante, nude y super bonito? ¡El tono de esmalte adorado por la realeza británica! La reina Elizabeth II, Kate Middleton y Meghan Markle han mostrado su afán por el sofisticado y femenino tono en varias ocasiones, dándole así el offical stamp of Royal approval. Y más concretamente, el tono Ballet Slippers de Essie, que se ha ganado el corazón de la Reina de Inglaterra y la duquesa de Cambridge, y parece ser que Markle también es fan. Se ha confirmado que la reina ha estado usando el esmalte desde 1989, Middleton también lo ha lucido en varios eventos y parece que Markle esta ahora siguiendo sus pasos de estilo al llevar un look muy similar.

Manicura de Meghan Markle en el anuncio de su compromiso

FOTO: Getty Images.

Cuando ella y el príncipe Harry anunciaron su compromiso, la ex estrella de la serie Suits combinó su fascinante anillo con una manicura limpia y sencilla en el tono aprobado por la realeza. Y ahora, todo el mundo podrá lograr un beauty look igual de bello que el de la monarquía, gracias al próximo lanzamiento de Essie. Una colección de esmaltes inspirados en la realeza.

En enero de 2018, la marca de esmaltes lanzará una serie de tonos inspirados en la realeza. Enchanted, como se llamará la colección, forma parte de su línea Gel Couture. Con seis nuevos colores con nombres como Princess charming, Once upon a time y Good knight, estos esmaltes están hecho definitivamente para una princesa en búsqueda de su Happily ever after. Eso y una buena manicura, por supuesto.

Todavía no se han hecho públicos los detalles sobre esta Boda Real -al margen de que se llevará a cabo en la capilla St. George’s en el castillo Windsor en la primavera del año que entra- y su look de belleza será, sin duda, uno de los secretos mejor guardados junto a su vestido. Así que, basándonos en sus últimos elecciones, nos preguntamos si usará Ballet Slippers, un tono rosado de esta colección o si, por el contrario, optará por algo completamente diferente.

Enchanted estará disponible en tiendas y online en enero 2018, y cada esmalte costará $11.50 por botella.