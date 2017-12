Los consejos de la esteticista de Meghan Markle para una piel perfecta

Tras analizar sus primeros looks, y con ellos, su estilo, seguimos recopilando los trucos de belleza de Meghan Markle, convertida en todo un fenómeno a raíz de su compromiso con el Príncipe Harry. Y hoy nos centramos en la piel de su rostro, radiante en cada una de sus apariciones públicas gracias, entre otros, a la esteticista Nichola Joss, con residencia en Londres. Esta experta en skincare, que también ha trabajado con Kate Moss o Jennifer Lopez, se ha hecho conocida por su tratamiento facial interno de sculpting a medida (Bespoke Sculpting Inner Facial). Dura una hora y consiste en masajear el rostro por fuera, pero también por dentro de la boca, para definir el contorno de los pómulos. Y el resultado no podría ser mejor: efecto antiaging + piel fresca y revitalizada.

Meghan Markle tiene una piel muy sana y 'glowy'.

Foto: Getty Images

La experta dió más detalles de este particular masaje a Get The Gloss: "Empieza con un masaje linfático para reducir la inflamación alrededor de los ojos y eliminar las toxinas que se acumulan en la piel. Después se realiza el masaje interno que se centra en los músculos de los pómulos y alrededor, y las encías".

A continuación, una tabla de recomendaciones para un home daily massage, publicada por la esteticista en su perfil de Instagram, que incluye tips como: calentar el producto en la palma de la mano antes de aplicarlo, realizar movimientos desde el centro de la cara hacia fuera, utilizar las palmas y los fingertips en diferentes momentos o aprovechar el producto que queda en las manos para tratar también esta parte del cuerpo.

Pero además de esta rutina, Joss da mucha (y especial) importancia a la limpieza del rostro. Ya deberías saber que el skincare comienza por tener un rostro limpio y sin impurezas y eso obliga a prestar atención a esta fase. Y la esteticista de Meghan lo confirma. También recomienda realizar 'peelings' y el uso de determinados ácidos que pueden resultar muy beneficiosos para la piel del rostro. "No hay que asustarse (...) pueden ayudar a hidratar, equilibrar y corregir problemas de la piel", aseguraba Joss en una entrevista a Harper's Bazaar.

Un rostro radiante sin apenas maquillaje.

Foto: Getty Images

Preguntada por los autobronceadores, Joss recomienda dejar respirar la piel, no taponar los poros. "Para las que se aplican 'self-tan' con regularidad, es conveniente una exfoliación semanal, además de la limpieza y la hidratación, para conseguir una piel uniforme y radiante". También da mucha importancia al masaje a la hora de aplicar los productos: "Hazlo despacio y siguiendo un método, esto mejora la penetración de los ingredientes activos y sirve de 'mini-workout' a los músculos faciales", contó a Cult Beauty.