Guapas, estilosas, divertidas... Las vemos y, al instante, queremos parecernos un poco a ellas. Sí, hablamos de los ángeles de Victoria’s Secret, quienes, además de lucir un cuerpo envidiable y tener una melena espectacular, también tienen el bronceado perfecto. ¡Y ahora tú también puedes conseguirlo! La modelo Lily Aldridge acaba de revelar su arma secreta para lucir una piel divinamente dorada, ¡y se vende en Sephora por menos de $50!

Agua bronceadora en 'spray' de Tan-Luxe ($47)

"Me da el glow perfecto para las pasarelas", afirma Aldridge sobre este autobronceador. Una alegría para todas las mujeres que quieren presumir de bronceado todo el año y, lo mejor de todo, ¡con una fórmula novedosa y sorprendente! Este producto no es un autobronceador al uso y tiene una textura es fuera de lo tradicional. Olvídate de las cremas y los líquidos marrones, esta fórmula en agua promete ser tu nuevo aliado para conseguir un look radiante y dorado en tan solo 2 horas.

El revolucionario producto lleva una combinación de vitaminas B, C y E además de aceite de frambuesa para crear un bronceado supernatural. Y si quieres obtener los mejores resultados, exfolia el área que deseas broncear 24 horas antes de aplicar el producto para que la textura sea suave y el bronceado se vea uniforme en la piel. Ahora sí, Victoria's Secret Fashion Show 2019... ¡ahí nos vemos!