Khloe Kardashian ya practica la tendencia 'fitness' más 'hot' para 2018, ¿y tu?

¿Buscas ponerte en forma y quieres hacerlo con los entrenamientos moda? Si ese es el caso, esto te interesa: cada año, el ACSM (American College of Sports Medicine) le hace una serie de encuestas a miles de entrenadores profesionales e identifican las tendencias deportivas más hot del siguiente año, y ya llegaron los resultados. El workout más popular de 2018 será el HIIT. Llamado oficialmente el High Intensity Interval Training, estos entrenamientos consisten en realizar cortos intervalos de ejercicio de alta intensidad, y celebridades con cuerpazos como Khloé Kardashian son fieles a ellos. Ella, por ejemplo, lo implementó en su serie Revenge Body, donde motivaba a los participantes a bajar de paso siguiendo una rigurosa dieta y rutina de ejercicio.

A post shared by Revenge Body With Khloe (@revengebody) on Jan 10, 2017 at 8:05am PST

Si aún no la practicas , subéte al tren HIIT por que pronto todas lo estarán haciendo. Es bueno para la gente ocupada que no tiene mucho tiempo para realizar largos entrenamientos. Los ejercicios pueden durar tan solo 4 minutos, y nunca pasan de la media hora, ¡así que no hay pretextos! Además, lo puedes realizar en la comodidad de tu casa ya que no necesitas un gimnasio, y no es necesario ni usar equipo (aunque en algunos casos si se puede, como vemos abajo en el ejemplo de Kate Beckinsale).

A post shared by Kate Beckinsale (@katebeckinsale) on Mar 1, 2017 at 1:31pm PST

El HIIT trabaja para mejorar el metabolismo, quemar más grasa, fortalecer el corazón y tonificar los músculos. Para aquellos que buscan una manera de ponerse en forma antes de las fiestas de fin de año, aquí la solución.