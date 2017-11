Foto superior: The Grosby Group

Durante los meses fríos del invierno, ¿qué se antoja más que un caliente y delicioso cafecito? Y ya conoces los beneficios de la cafeína en tu metabolismo, activándolo y ayudándote a perder peso. Pero, ¿y si además le añades un toque dulce en forma de canela? Un nuevo estudio confirma que esta popular especia ayuda a activar el metabolismo en las celulas grasas.

Científicos de la Universidad de Michigan realizaron unos estudios sobre el efecto del aldehído cinámico -el aceite que da su sabor a la canela- y sus resultados no podrian ser mejores: al exponer las células a este aceite, este provocaba un acelerado proceso dentro de ellas y quemaba calorías más rápido, e incluso encontraron que aumentaba los niveles de actividad en algunos genes, enzimas y proteínas que trabajan para mejorar el metabolismo.

A post shared by MOON JUICE (@moonjuiceshop) on Aug 26, 2017 at 8:26am PDT

No es la primera vez que científicos encuentran conexión entre la canela y la salud. La asociación American Society for Biochemistry and Molecular Biology encontró que la canela también ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre, cosa que es extremadamente buena para aquellos que sufren de la diabetes tipo 2.

Aún no se sabe mucho sobre los efectos de la canela directamente sobre la perdida de peso, pero se predice que su efecto se verá a través del tiempo, que sus resultados no son inmediatos. Por eso los expertos sugieren integrar el ingrediente en la dieta diaria y añadir un poco más del que utilizaríamos normalmente. Un buen truco puede ser agregarla a tus smoothies, el cafés o la avena, además de tus sesiones regulares de gym. ¿Por qué no probar?