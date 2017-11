Qué harías si te dijéramos que el nuevo look de moda... ¿tarda más de 9 horas en hacerse? Eso fue lo que le pasó a Selena Gomez, quien al parecer tuvo que esperar ese tiempo para lograr el color que tanto buscaba y quería probar: el rubio llamado Nirvana Blonde.

Y no sabemos si le advirtieron o no que este cambio tardaría tanto, pero al parecer la cantante quedó más que satisfecha con su nuevo color, el cual estrenó durante los Premios AMA y que no solo se realizó durante 9 horas, sino que también se usaron 300 hojas de papel aluminio y 8 tazones de peróxido, como lo reveló Riawna Capri, una de las estilistas que trabajó en este largo proceso.

"Querido estilista, (para todos aquellos que preguntaban). Cuando tu cliente traiga una foto del color #NirvanaBlonde, lee este texto de Instagram y dile que se necesitan 9 horas, 300 papeles aluminio, y 8 tazones de peróxido, todo con 2 estilistas trabajando simultáneamente (Nikki Lee y yo)", comentó la profesional en sus redes.

Y para lograr este tono, el cual consiste en un rubio con destellos amarillos y las raíces al natural -muy al estilo del cantante Kurt Cobain-, primero se tienen que decolorar mechones muy delgados, dejarlos por un tiempo en papel aluminio para después abrir uno por uno y volver a decolorarlos, y repetir este pasó varias veces, confesó la experta, agregando que esto se puede hacer en un mismo día, eso sí, siempre y cuando tanto el cliente como el estilista sean -muy- pacientes.

Pero... ¿por qué está coloración duró tanto? Además del proceso casi artesanal de pintar mechón por mechón que hicieron las dos estilistas, las profesionales trataron de mantener la integridad del pelo, para así evitar en lo más posible que la cabellera de Selena se dañara con este proceso.

Después de leer el trabajo que implica el nuevo color de moda... ¿te atreverías a probarlo?

