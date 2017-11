El invierno tiene una estrella... ¡y esa es tu boca! Y para que resaltes al máximo tus labios –así como tu belleza y rasgos-, decidimos platicar con César Silva, Make Up Artist de Bobbi Brown, quien nos contó todos los cuidados que debes tener y las tendencias para brillar en esta temporada.

1.- Antes que nada, ¡cuídalos! Una de las cosas que más nos afectan en el frío, son los labios resecos y para esto, el experto tiene la mejor solución: Usar bálsamo a todo momento y exfoliarlos. “Por lo menos una semana o una vez cada 15 días. Yo recomiendo usar Buffing Grains de Bobbi Brown, que está hecho de unos granitos de una semilla japonesa que se llaman Adzuki. Son granitos secos entonces solo los mezclas con tu limpiador facial o crema en gel y con eso te exfolias los labios. Eso va a retirar toda la piel seca, células muertas y te quedarán unos labios lisos y suaves”, contó en exclusiva a Hola.com México.

2.-¿Y qué está en tendencia? Si eres amante de los tonos mate, te tenemos una buena noticia y es que este acabado será el que reinará en invierno. ¿Los favoritos de César? Los rosas, rojos y burgundy, sobre todo de la gama Crushed Lip Color de Bobbi Brown, los cuales tienen efecto tinta y cera de abeja que evita que se salga en las líneas de los labios –un error que pasa sobre todo en el rojo-.

“Desde un tono suave que puedes usar todos los días como Baby, que es un rosa suave. Regal -siempre tienes que tener un rojo-, Ruby, Blackberry y Telluride, que es increíble porque a pesar de que se ve intenso y un poco café, cuando lo aplicas es súper suave. Tienen vitamina C y E para servirte de antioxidante e hidratante, ¡y lo mejor es que puedes usarlos de blush!”, reveló César.

3.-La regla que debes romper. Aunque muchos recomiendan no usar labios cargados con una sombra igual de intensa, César tiene un buen truco para esto: complementar con una sombra brillosa –o glitter-, o un smokey eye. “Los colores oscuros están súper de moda y a veces pensamos que si usas labios intensos, no debes pintar tus ojos, pero esto no es una regla. Si en tu look, tu actitud, tu estilo de vida, te gusta usarlos, ¡está más que permitido!”.

4.-¡El mejor truco del momento! Quieres sumarte a la tendencia mate... ¿pero quieres darle un giro moderno –y de paso darle más volumen a tu boca-? Entonces saca tu iluminador, ¡y aplícalo a tu boca! “Esta temporada no está tan en tendencia los labios con lipgloss, vienen más mate, pero si te gusta darle más destello a tus labios, en vez de usar lipgloss, pon un poco de iluminador arriba, para que así sigas la tendencia y le des un destello precioso, casi de diamante”, finalizó el experto.

