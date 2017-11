En ocasiones nos obsesionamos con lucir llamativos y elaborados maquillajes y vemos, en YouTube, un tutorial tras otro para lograrlo, pasos que, por cierto, nunca son tan fáciles como los venden. De lo que no somos conscientes, por mucho que lo leamos, es de que menos es más y que apostar por un look beauty sencillo puede ser la verdadera clave del éxito y prueba de ello son los acabados que escoge, casi siempre, la modelo Gigi Hadid. A continuación te demostramos, con algunos de sus mejores ejemplos, que para estar hermosa no es necesario utilizar decenas de cosméticos, ¡muy atenta!

Cuatro looks naturales de Gigi Hadid para imitar

Para la presentación de su línea de maquillaje con Maybeline, en Londres, la top model se decantó por un llamativo vestido amarillo y para contrarrestar lució un maquillaje sencillo con el rosa como protagonista, una opción perfecta para conseguir un acabado natural y fresco en tus looks de día. Una vez hayas cumplido los principales pasos (base, corrector y colorete) aplica sombra rosa palo con un toque de brillo en el párpado móvil superior, después y para marcar un toque de contraste coge un pincel y dibuja una fina línea en marrón o dorado en el párpado móvil inferior. A continuación pon varias capas de máscara de pestañas y dibuja ambas líneas de agua con lápiz negro. Por último, para coronar tu make up, usa una barra nude o rosa pastel y estarás lista para comerte el mundo.

Uno de los puntos clave que siempre repetimos es que debes centrar la atención solo en un punto del rostro, máxima que la hermana de Bella Hadid sigue a pies juntilla. Para la presentación de su nueva colección junto a Tommy Hilfiger en Barcelona se decantó por un make up en el que su barra de labios roja era la protagonista. Si deseas darle volumen a tus labios así como un toque carnoso haz como ella y pon primero el labial para después repasarlo con un perfilador del mismo tono dibujando las líneas más allá de los labios. Para los ojos con una combinación de máscara de pestañas y lápiz Khôl en la línea de agua superior será suficiente. Y si no puedes prescindir de las sombras escoge una tonalidad neutra o muy clarita.

Si, por el contrario, deseas que sean tus ojos los que cobren el mayor protagonismo aquí tienes dos opciones con el eyeliner como principal herramienta. Escoge un diseño al más puro estilo Cleopatra y dibuja una línea a ras de las pestañas comenzando con un trazo fino para, a mitad del párpado, agrandarla e inclinarla hacia arriba terminándola en pico, después sigue dibujando también la línea hacia el lagrimal tal y como ves en la imagen. Aplica un par de capas de máscara de pestañas o colócate unas postizas. En este caso no será necesario recargar más el ojo por lo que podrás prescindir de sombras y de lápiz Khôl en las líneas de agua. Para tus labios escoge una barra nude y ¡te verás hermosa! Y si este diseño es too much para ti dibuja, con eyeliner, una línea más discreta acabada en pico y combínala con un toque de sombra plateada en el párpado móvil y en el lagrimal. Apenas será necesario aplicar una capa de máscara de pestañas para coronar tu look.

