Mascarilla... ¿de sangre de dragón? El truco con el que Kim Kardashian logra unos labios besables

Tener labios tan grandes como los de Kim Kardashian es posible... ¡y sin necesidad de pasar por un bisturí! Y es que por muy raro o imposible que esto pueda parecer, la socialité reveló el gran secreto con el que logra una boca de lo más besable: una mascarilla hecha a base de sangre de dragón.

Y no, no se trata de un truco sacado de algún libro de magia o episodio de Game of Thrones, pues esta mascarilla está hecha de un elixir que existe y es conocido como sangre de drago, una resina sacada de varios árboles del Amazonas que ayuda tanto a hidratar como a agrandar los labios de forma natural, como lo presumió Kim en uno de sus Snapchats, en el que aparece -bastante entretenida- usando el peculiar parche.

Una publicación compartida de Kim Kardashian Snapchats 🍑 (@kimksnapchats) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 5:53 PDT

La sangre de dragón también se puede encontrar en lipsticks –esto para mantener y alargar el efecto voluminoso en los labios-. Además, éste no solo ayuda a tener una boca más voluminosa, pues también disminuye las cicatrices, así como a calmar la piel de quemaduras y piquetes. ¿Lo mejor? Es que gracias a su alto contenido en antioxidantes, este gel es ideal para prevenir las arrugas. ¿Será que Kim encontró el nuevo elixir de belleza que todas necesitamos? ¡Eso es lo que parece!

Y tú... ¿te animas a probar el nuevo método de belleza de la socialité?

