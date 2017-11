El masajeador de mil 200 pesos con el que Kim y Khloé Kardashian eliminan la celulitis

¡La belleza cuesta! Y nadie lo sabe mejor que Kim y Khloé Kardashian, quienes tienen el secreto para eliminar la celulitis, eso sí, podría ser bastante doloroso. ¿El truco? Un masajeador –que bien podría parecer como un instrumento de tortura-, el cual se ha convertido en el arma de las hermanas para evitar la flacidez.

Pero... ¿de qué va? Este masajeador tiene picos a los lados y 12 puntos de presión los cuales desvanecen la grasa que provoca los hoyos en la piel. "Elimina la celulitis de tu cuerpo; es literalmente la cosa más dolorosa. Lo pasas por tu cuerpo muy fuerte y tienes que estar desnuda. Deberías de verme haciendo esto desnuda en mi cama. Parece como si estuviera haciendo algo sexual y raro”, comentó Khloé en el programa Keeping Up With The Kardashians, en donde usó a Kim para mostrar cómo funciona el artefacto.

Para tener resultados se debe frotar con mucha presión de 2 a 5 minutos, todos los días y complementando con una crema anticelulitis para tener mejor resultado. Y lo mejor es que este masajeador resulta como una buena inversión, pues su versión mini portátil cuesta 265 dólares –mil 245 pesos aproximadamente-.

Además, gracias a los puntos de presión, el FasciaBlaster -como es conocido-, es un buen elemento para dar un masaje más suave en la cara o en el cuello, zonas que no padecen de la celulitis pero podrían perder su tonicidad debido al paso del tiempo. Y tú... ¿te animas a probar el gran secreto de las Kardashian?

