Ariana Grande ya no tiene su larga y oscura melena

Es una de sus principales señas de identidad. El cabello de Ariana Grande ha sido, durante los años de su meteórica y popular carrera profesional, el hilo conductor de un look que ha ido evolucionando con los años. Desde que se hiciera popular gracias a la serie de Nickelodeon Sam y Cat, Grande ha cambiado de estilo en su indumentaria, pero su largo pelo castaño ha permanecido invariable, sobre todo en los últimos años.

La intérprete de Dangerous Woman ha querido dar un giro de 180º a su apariencia y se ha atrevido finalmente a transformar totalmente el aire de su cabello con un doble cambio. Ariana se ha despedido del tono marrón de su pelo para entregarse de lleno a la tendencia snow white, tan explotada por muchas celebrities en los últimos meses.

Este sorprendente cambió no se ha quedado ahí ya que, días más tarde de que mostrara su primera transformación a sus fans en las redes sociales, Ariana se ha decidido a dar un paso más, cortarse el flequillo. En uno de los últimos ‘selfies’ que ha subido a su cuenta de Instagram, la intérprete aparece presumiendo de melena casi blanca con un pequeño flequillo, provocando todo tipo de reacciones en sus seguidores gracias una la instantánea que ya cuenta con casi tres millones de ‘likes’.

Este arriesgado giro de estilo es todo un reto para la cantante norteamericana ya que, además de ser el punto fuerte de su imagen, el cabello ha sido durante años el gran talón de Aquiles de Ariana y, por tanto, uno de sus más grandes quebraderos de cabeza. Según confesaba uno de sus estilistas a la Revista Ok en el año 2015, el problema capilar de Ariana era muy serio: “Su pelo es un desastre. La razón por la que siempre luce una cola alta es porque en la parte alta tiene algunas calvas y tiene miedo de probar otro estilo porque se le pueden ver las zonas en las que no tiene pelo”.

La propia cantante confesaba a sus fans en sus redes sociales que lo había probado todo para solucionar esta incómoda situación: “He intentado ponerme pelucas y siempre me he visto ridícula. Así que, aunque no les guste verme siempre con el mismo peinado una y otra vez, esta es la única solución que me funciona”.

Precisamente, la pasada Navidad, Ariana Grande se decidió a soltar su melena para grabar el vídeo clip de la BSO de la película La Bella y la Bestia junto a John Legend. Una 'licencia' beauty que ha seguido explotando y que ha tenido una gran acogida entre sus seguidores.