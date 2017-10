¡Las ojeras sí tienen cura! Aunque suene como algo difícil de lograr, no es para nada imposible y prueba de ello es Kim Kardashian, quien a pesar de tenerlas –esto en gran parte por su genética-, la famosa logró eliminarlas al seguir los siguientes 3 trucos... ¡sin gastar un solo peso!

"Siempre he batallado con mis ojeras. Con el tiempo, tengo que asegurarme que duerma lo suficiente, tener una rutina buena del cuidado de la piel, alejarme del sol y mantenerme hidratada para combatir la hinchazón y las manchas. Mi dermatólogo, Dr. Lancer, es quien me ha dado los mejores tips y trucos para prevenir y tratar las ojeras”, comentó la famosa en su blog.

¿El primer truco? No dormir boca abajo pues esto no solo podría dañar la piel de los ojos, -que es la más sensible de toda la cara-, sino que también acelera el proceso de envejecimiento, esto debido a la mala circulación y oxigenación de la piel en esta posición. ¿Lo mejor para tu cara? Dormir boca arriba, pues incluso si lo haces de lado podrías propiciar las arrugas y ojeras.

El segundo tip de Kim consiste en mantenerte hidratada constantemente, y esto no sólo quiere decir que tomes mucha agua, sino que evites la comida que pueda hincharte, siendo la sal y cualquier bebida alcohólica los mayores causantes de esto.

Y para finalizar, la famosa recomendó la tercera clave más importante para evitar tanto las ojeras como las arrugas: usar bloqueador todo el tiempo. Otro buen tip de Kim es complementar esto usando lentes de sol –con sol o sin él-, pues los rayos UV siempre están al acecho y estos podrían favorecer la despigmentación y surgimiento de ojeras.

Después de esto, ¡ya no tienes pretexto para no tener una mirada de impacto!

