Polémica en los Oscar: Los directores critican duramente que algunos premios se entreguen durante la publicidad

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha prescindido este año de la figura del maestro de ceremonias. Tras la renuncia de Kevin Hart por antiguos tuis homófobos, los Oscar no han encontrado presentador para la 91º edición de los premios más prestigiosos del cine que se celebrará el 24 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Pero no solo eso, entre las últimas novedades destaca el hecho de que algunos de los premios serán entregados durante los cortes de publicidad. Los ganadores de los Oscar en cuatro categorías, fotografía, montaje, peluquería y maquillaje, y corto de ficción, con la cinta española Madre como aspirante, serán las grandes afectadas, según anunció hoy Academia de Hollywood. Con este cambio, se pretende reducir la duración de la ceremonia a tres horas. El presidente de la Academia, John Bailey, así lo explicó, pero dijo que los discursos de los premiados se emitirán posteriormente durante la transmisión y así sabremos quién ha sido el ganador.

Nada más conocer la noticia, han sido muchos los cineastas no han tardado en protestar la decisión. El director mexicano Alfonso Cuarón, cuya película Roma se encuentra en una de estas categorías y que es una de las favoritas en esta edición de los Oscar, ha sido uno de los más contundentes a la hora de expresar su malestar: "A lo largo de la historia del cine han existido obras maestras sin sonido, sin color, sin historia, sin actores y sin música. Ni una sola película ha existido sin fotografía ni montaje", explicó el creativo a través de su cuenta de Twitter. Guillermo del Toro, que el año pasado arrasó al llevarse la estatuilla de mejor dirección y mejor película con La forma del agua, también se ha pronunciado: "Si pudiera: no me atrevería a sugerir qué categorías cortar durante el show de los Oscar, pero – la fotografía y el montaje están en el corazón de nuestro oficio. No se heredan de una tradición teatral o literaria: son el cine mismo".

Una gala sin maestro de ceremonias

No será la primera vez que los Oscar se celebren sin maestro de ceremonias. En el año 1989 la 61ª edición de los Oscar no tuvo presentador y la gala comenzó con un humorístico número musical protagonizado por el actor estadounidense Rob Lowe y Blancanieves. Esta gala fue recordada como una de las peores galas de la historia. Es por ello la preocupación de diversos sectores de la industria del cine. Mientras que algunos consideran "fatal" la posibilidad de sostener un espectáculo televisivo de tales dimensiones y será complicado mantener el interés de la audiencia sin una cara conocida al frente, otros piensan que había que darle un giro a la gala y han recibido con entusiasmo que no haya presentador.

De cualquier modo la Academia, con el lema The show must go on... -el espectáculo debe continuar- eliminará todas las partes del anfitrión e irá directamente a los números musicales, actuaciones o discursos de los actores que reciban las estatuillas. Tal y como publicó The Hollywood Reporter, los productores de la gala han pedido ayuda a los actores que interpretan a los superhéroes de Marvel, Los Vengadores, no para que sean ellos los presentadores, sino para reunir al mayor número de actores y actrices de Marvel posibles y que se suban al escenario para entregar diferentes premios.

Pocos presentadores ha habido que hayan triunfado en los Oscar. Billy Crystal, Steve Martin, Johnny Carson, Jon Stewart y Ellen Degeneres se atrevieron a repetir experiencia, mientras que Whoopie Goldberg o Hugh Jackman solo lo hicieron una vez, pero su paso por el escenario de la gala fue muy bien acogido por la audiencia. Veremos que ocurre este año y si la fórmula de eliminar al anfitrión surte efecto. ¡Crucemos los dedos!