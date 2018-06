LEER MÁS +

Desde los primeros meses de su dulce espera, Eva se enfrentó a un antojo bastante peculiar que cumplió cada vez que le llegaba. "Ay chicos, qué hambre tengo. No me apetece cocinar nada, ni tampoco pedir comida, así que voy a comer cereal, pero no sé cuáles tomar. Por cierto, para que lo sepan, yo no tengo la culpa. Es culpa del bebé. Es mi bebé quien quiere cereal para cenar", contaba en marzo en una de sus Instagram Stories, la vía por la que ha contado durante estos meses cada uno de los detalles de su embarazo.

© Instagram