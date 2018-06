LEER MÁS +

“Mi papá no creía que yo quería ser actriz y tuve que comprobarlo. Me metí a un concurso de cuentos infantiles e incluso gané un premio a nivel nacional, y para evitar el regaño de mi papá porque me fui a un extraordinario en la secundaria, fui por el premio a Veracruz y entonces reconoció que tenía talento", relató en una entrevista.

