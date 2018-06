LEER MÁS +

El amor de Pepe y Eva fue a segunda vista, tal y como ella misma lo ha confesado, pero el no haber hecho 'clic' desde el primer encuentro no fue un impedimento para ellos, quienes se dieron la oportunidad de conocerse. "Es maravilloso, estoy en las nubes. Todos los que lo conocen se enamoran de él. Es el hombre más atractivo con el que me he encontrado en mi vida. Todo es cuestión de que sea el momento adecuado, son cosas del universo y del destino", confesó a Access Hollywood.

© Instagram