LEER MÁS +

La caballerosidad de Pepe Bastón fue una de las cualidades que le ayudaron a conquistar a Eva, una mujer que le pareció hermosa desde el primer momento. La pareja se conoció gracias a un amigo en común y, según reveló la actriz hace unos años en el programa de Ellen DeGeneres, él jamás había visto un capítulo de Desperate Housewives, la serie que la lanzó a la fama. "Cuando me enteré que él nunca había visto el programa, fue muy gracioso. Parece que es la única persona en el mundo que no conoce Desperate Housewives... y me encantó que fuera así", recordó la hoy futura mamá.

© Getty Images